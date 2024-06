Blue economy: Urso, energia e mare fattori strategici per l'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Con un fatturato 'da 137 miliardi in crescita' la 'blue economy' rappresenta un asset strategico per l'Italia. Lo ha sottolineato il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in un contributo video proiettato durante l'evento dedicato all''Energia dal mare: il potenziale nazionale per lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili offshore', in corso alla Camera. 'Il ministero - ha aggiunto Urso - e' impegnato a supportare le imprese nella transizione digitale ed ecologica con nuove misure agevolative come Transizione 5.0 e i mini contratti di sviluppo mettendo nel complesso oltre 13 miliardi di euro per tutte le filiere produttive'.

