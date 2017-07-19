Blue economy: Musumeci, in ultimo anno legislatura lavorare per produrre risultati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - "Sono convinto che, in questo anno che rimane prima della fine della legislatura, possiamo lavorare con perfetta sintonia e dobbiamo continuare a produrre risultati perche' l'economia blu non sia soltanto un momento di consuntivo di numeri molto appaganti, ma diventi anche una prospettiva allettante per i giovani". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, intervenendo in videocollegamento al convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. Il disegno di legge sulla risorsa mare "sta dando risposte ad alcuni problemi che erano rimasti insoluti da tanto tempo", ha detto, spiegando che "abbiamo la necessita' di mettere assieme all'interno del Governo italiano sensibilita' diverse ma tutte legittime". Anche con Confindustria "abbiamo avviato un rapporto di intensa collaborazione", ha detto Musumeci, ricordando che "e' un lavoro faticoso quello che il Governo deve affrontare, specie in questo contesto globale".

Ars

(RADIOCOR) 17-04-26 12:38:31 (0332) 5 NNNN