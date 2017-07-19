Blue economy: Meloni, 'Settore strategico, in passato potenzialita' soffocate'

'Genera un valore aggiunto pari a 76 miliardi di euro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - La blue economy e' un settore strategico, in passato non valorizzato abbastanza e sul quale il Governo ha lavorato per invertire la rotta. E' il messaggio consegnato in un intervento video all'evento "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure.

"In troppe occasioni - ha osservato la premier - l'Italia e' rimasta vittima di un paradosso: essere una penisola ma non sentirsi e non agire come tale. Una contraddizione che ha finito per soffocare le nostre potenzialita'. Ecco perche' questo Governo - ha rivendicato - ha lavorato fin dall'inizio per capovolgere questa prospettiva, guardando al mare come a una risorsa da valorizzare a 360 gradi, perche' il mare tocca trasversalmente ambiti e interessi che sono vitali per noi, dal turismo all'industria, dalla portualita' alla sicurezza, dalla tutela dell'ambiente alla cultura, dalle comunicazioni al commercio, dal governo dei flussi migratori alla difesa.

Il mare e' il motore della nostra crescita, della nostra occupazione, del nostro benessere, perche' l'interconnessione marittima sostiene l'industria manifatturiera, garantisce l'approvvigionamento di energie e materie prime, consente al made in Italy di essere esportato nel mondo. Con oltre 200.000 imprese e 1 milione di occupati, l'economia del mare genera in Italia un valore aggiunto pari a 76 miliardi di euro. Siamo i primi in Europa per volume di merci movimentate nel trasporto marittimo a corto raggio, occupiamo i vertici dell'industria cantieristica caratteristica e nautica ad alta complessita' tecnologica, con oltre il 40% del mercato mondiale nei settori dei super yacht e delle navi da crociera. Un settore strategico che genera valore lungo tutta la catena produttiva", ha voluto sottolineare Meloni.

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