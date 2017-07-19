BlackRock: valutazioni AI su livelli bolle dot-com e 1929 - Rpt -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Sulla base del limite massimo della forbice di spesa (8 trilioni di dollari), la capacita' degli investitori di conciliare gli ingenti piani di investimento con i potenziali ricavi dell'intelligenza artificiale dipendera' dalla capacita' della crescita statunitense di superare il trend a lungo termine del 2%. Si tratta di un obiettivo 'ambizioso' ma, secondo BlackRock, l'Ai lo rende per la prima volta 'plausibile'.

Inoltre, anche se la spesa e i ricavi si conciliano a livello macroeconomico, c'e' ancora un disallineamento temporale: lo sviluppo dell'IA richiede investimenti iniziali legati a elaborazione dati, centri dati e infrastrutture energetiche, mentre ricavi finali di tali investimenti arriveranno in un secondo momento. Come sottolinea BlackRock, lo sviluppo e' appena agli inizi e per ora concentrato nel settore tecnologico, ma si prevede che i guadagni in termini di produttivita' e ricavi si diffonderanno in tutta l'economia. Man mano che l'Ai si integra nell'economia, si prevede che creera' fonti di reddito completamente nuove nel settore tecnologico e oltre. Se si suppone di uscire da un mondo con una crescita del 2% e che l'Ai fornisca un aumento dell'1,5% alla crescita attraverso incrementi di produttivita', si stima che cio' amplierebbe i ricavi dell'intera economia di 1,1 trilioni di dollari all'anno, piu' che sufficienti a giustificare la fascia alta della spesa.

bla-

(RADIOCOR) 04-12-25 13:34:00 (0385) 5 NNNN