BlackRock: attesa buona performance settore finanziario Ue anche in 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Il settore finanziario, quest'anno il migliore in Europa, dovrebbe fare bene anche nel 2026. E' quanto emerge dal global outlook 2026 di BlackRock. 'Se prendiamo ogni singolo settore europeo e lo confrontiamo con l'equivalente settore americano, il settore europeo tratta a sconto. Quindi, vi sono alcune anomalie oggi in Europa che troviamo molto attraenti, e l'anomalia piu' evidente e' nel settore finanziario' sottolinea Bruno Rovelli, chief Investment Strategist for Italy BlackRock Investment Institute.

Secondo gli esperti, il premio a cui trattano gli Stati Uniti al momento non e' giustificato da una maggiore capacita' di accrescere gli utili nel medio periodo. Anzi, nel caso il settore finanziario, il fatto che, soprattutto in Europa continentale, il business model sia piu' bilanciato lo rende strutturalmente piu' attraente e meno ciclico, ad esempio, del settore finanziario americano.

Secondo BlackRock, infatti, il mercato non ha ancora completamente incorporato il fatto che parte della sottoperformance europea che e' avvenuta post crisi in Eurozona, aveva anche delle dimensioni cicliche, e non solo delle dimensioni strutturali. Una politica fiscale e regolatoria piu' restrittive e tassi d'interesse in territorio negativo sono, secondo BlackRock, in larga parte alle nostre spalle.

