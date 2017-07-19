Bitcoin: torna sui 72mila dollari, ai massimi da maggio

In rally dopo l'appello di Trump al Congresso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ago - Bitcoin accelera e torna sopra i 72mila dollari per la prima volta dal 31 maggio, quando valeva 73.449 dollari. Al momento la criptovaluta segna un rialzo di circa il 4,9% a 71.740 dollari, dopo un massimo intraday a 72.373 dollari. A sostenere le crypto sono due fattori: in primis, il ritorno dell'ottimismo sulla regolamentazione del settore negli Usa; in secondo luogo, il calo dei rendimenti dei Treasury, con l'indebolimento del dollaro dopo il raddoppio del piano di buyback del Tesoro sui Titoli di Stato a lunga scadenza (ma gia' oggi i tassi segnano una risalita). In controtendenza rispetto all'andamento odierno dei future a Wall Street, salgono nel premercato anche i titoli legati alle criptovalute: Coinbase guadagna il 5% e Strategy icirca il 9%. Tra le altre principali criptovalute, Ethereum segna +17,7% a circa 2.280 dollari, mentre Xrp segna +18% a circa 1,19 dollari.

A rafforzare il sentiment e' stato l'incontro di Donald Trump con i vertici di alcune delle principali societa' cripto - tra cui Coinbase - e il successivo appello del presidente al Congresso per approvare il Clarity Act, il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute rimasto bloccato prima della pausa estiva del Senato. A sostenere il cambio nel sentiment contribuisce anche il ritorno della domanda istituzionale e dei grandi investitori (le cosiddette "whales"): nelle ultime 24 ore il rally ha provocato 3,41 miliardi di dollari di liquidazioni sul mercato delle criptovalute, secondo dati CoinGlass, di cui 3,11 miliardi riconducibili a posizioni short.

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(RADIOCOR) 20-08-26 14:53:23 (0354) 5 NNNN