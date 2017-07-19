Bitcoin: terzo giorno di rally con spinta Clarity Act e mossa Tesoro Usa

+6,9% a 77,730 dollari, +23% settimanale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ago - Il bitcoin continua a correre per il terzo giorno consecutivo, sostenuto dall'appoggio del presidente americano Donald Trump a un progetto di legge per regolamentare il settore negli Stati Uniti e dopo aver beneficiato anche dell'annuncio di un programma rafforzato di riacquisto di Treasury Usa. La criptovaluta guadagna cosi' il 6,9% a 77.730 dollari, dopo aver toccato i massimi da maggio. Su base settimanale il rialzo e' di oltre il 23%.

Per Gabriel Debach, market analyst di eToro, la scintilla che ha innescato il rialzo 'e' arrivata dai tassi'. La decisione del Tesoro americano di raddoppiare gli acquisti di Treasury a lunga scadenza ha contribuito a far scendere rendimenti e dollaro, 'migliorando rapidamente il contesto per gli asset piu' sensibili alla liquidita' e soprattutto alle politiche di bilancio dei governi. Un ritorno alla ragione originaria che aveva motivato la nascita di Bitcoin', commenta Debach. A questo si e' aggiunto il fatto che Trump ha incontrato alla Casa Bianca i rappresentanti dell'industria crypto e ha sollecitato il Senato a procedere con il Clarity Act. 'Il quadro regolamentare statunitense continua, intanto, a muoversi in una direzione piu' favorevole al settore: la Sec ha proposto nuove regole che prevedono esenzioni dalla normativa sui titoli per alcune emissioni di token, rendendo piu' semplice per le societa' crypto raccogliere capitale', spiega l'analista, che sottolinea pero' che 'tra un catalizzatore e un rally c'e' spesso di mezzo il posizionamento'. E dal 19 agosto 'sono stati liquidati oltre 2 miliardi di dollari di posizioni ribassiste su Bitcoin nel mercato dei perpetual futures'.

Allargando lo sguardo e considerando l'intero mercato crypto, 'oltre 3 miliardi di dollari di posizioni a leva sono stati spazzati via nell'arco di 24 ore. Tradotto, una parte importante della salita iniziale e' arrivata perche' chi era short e' stato costretto a comprare per chiudere le proprie posizioni, piu' che per un'improvvisa invasione di nuovi rialzisti', continua Deach.

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(RADIOCOR) 21-08-26 12:18:20 (0335) 5 NNNN