Bitcoin: scivola sotto 60mila dollari, poi risale sopra soglia critica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 giu - Bitcoin e' sceso per qualche minuto sotto la soglia dei 60.000 dollari per la prima volta dall'ottobre 2024, valori mai visti dalla rielezione di Donald Trump a gennaio 2025. Nelle contrattazioni, la principale criptovaluta ha perso fino al 6%, toccando un minimo di 59.775 dollari, salvo poi ritracciare, al momento, sui 61.300 dollari (-3%). Dai massimi storici superiori a 126.000 dollari raggiunti nell'ottobre dello scorso anno, la criptovaluta ha ormai piu' che dimezzato il proprio valore, cedendo ben oltre il 50% in quasi 8 mesi.

imt

(RADIOCOR) 05-06-26 19:14:31 (0618) 5 NNNN