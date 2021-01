Bitcoin: +7%, aggiorna record a 38.357 dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 gen - Il bitcoin continua ad aggiornare il proprio record. Poco fa, ha toccato i 38.357 dollari, in rialzo del 7% rispetto a ieri.

Domenica scorsa, aveva superato i 34.500 dollari, dopo aver quasi quadruplicato il proprio valore nel 2020, grazie all'interesse dimostrato dai grandi investitori, al via libera al suo uso da parte di PayPal e alla disponibilita' limitata. Solo il 16 dicembre scorso, il bitcoin superava per la prima volta i 20.000 dollari. Il 30 novembre, il bitcoin raggiungeva i 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari che resisteva da quasi tre anni. Grazie a questo record, la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute ha superato per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari, secondo i dati di Coindesk.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 07-01-21 14:24:56 (0325)NEWS 5 NNNN