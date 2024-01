Bitcoin: 3,6 mln italiani hanno crypto o token, cresce mercato Blockchain

PoliMi, in Italia investiti 38 mln sulla Blockchain nel 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Crescono nel mondo i progetti basati sulla Blockchain: nel 2023 sono 297 i nuovi casi, in crescita del 19% rispetto al 2022, che portano a oltre 1.300 i progetti complessivamente censiti dal 2016 ad oggi. Il mercato italiano vale 38 milioni di euro e attualmente 3,6 milioni di persone possiedono criptovalute o token. E' quanto emerge dall'Osservatorio Blockchain and Web3 della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2023, dopo un periodo di relativa stabilita', il mercato delle criptovalute ha registrato una ripresa (+110% rispetto al 2022), grazie anche allo sviluppo degli Etf spot su Bitcoin. Circa 3 milioni di utenti nel mondo ogni giorno utilizzano 15.000 applicazioni decentralizzate (DApp), con una aumento del 75% nell'ultimo anno. L'ecosistema della finanza decentralizzata ha mantenuto investimenti stabili intorno ai 45 miliardi di dollari, una quota rilevante, anche se lontana dai 160 miliardi di aprile 2022, prima del crollo di Terra-Luna e del successivo 'cryptowinter'.

