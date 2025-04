Biotech: fino 2035 professioni in crescita del 61%, ma sempre piu' difficili da reperire

Studio condotto da EY con Federchimica - Assobiotec (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Nel medio periodo la domanda di lavoro del settore biotech italiano sara' in crescita per circa il 61% delle professioni ma per oltre il 60% di queste figure si stima anche un aumento delle difficolta' di reperimento di profili da parte delle imprese. E' quanto emerge da uno studio predittivo realizzato da EY in collaborazione con Assobiotec - Federchimica sulle professioni del settore biotech sui trend occupazionali delle professioni del settore biotech italiano.

In piu' il 17% di questi profili rimarranno stabili sul fronte della domanda di lavoro, e il 22% vedra' una decrescita. Lo studio stima l'andamento della domanda di lavoro delle imprese fino al 2035, analizzando i driver di cambiamento che impatteranno sul mercato del lavoro. Si basa sull'applicazione di modello predittivo della domanda di profili e competenze nel settore biotech in Italia, basato su intelligenza artificiale e machine learning, sviluppato a partire da quello gia' adottato in una precedente rilevazione condotta da EY nel 2022. I trend trasformativi un maggior impatto sulla domanda di lavoro (in positivo e in negativo) includono l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'. Cio' conferma la centralita' che tecnologie come l'automazione intelligente, l'AI e l'industria 5.0 avranno per i processi di ricerca e produzione per le biotecnologie nei prossimi 10 anni, sia in ottica di digital che di green transition.

Dalla rilevazione emerge che nel periodo complessivo 2025-2035, solo una professione biotech su sei rimarra' stabile, mentre la maggior parte sara' oggetto di una variazione della domanda. Il settore del biotech quindi subira' una trasformazione occupazionale e una ridefinizione dei propri profili professionali, ma senza che cio' si traduca in una decrescita della domanda di lavoro. La caratteristica principale di questa trasformazione sara' la migrazione della domanda verso i profili necessari per adottare e gestire le nuove tecnologie. L'andamento della domanda di lavoro nel periodo 2025-2035, infatti, mostra una forte polarizzazione, con una crescita concentrata nelle professioni piu' qualificate (ad esempio specialisti in bioinformatica, modellazione computazionale e ingegneria biomedica nel settore biomedico) e un calo significativo nei ruoli meno specializzati (ad esempio braccianti agricoli e operatori di macchinari per il settore agroalimentare.

