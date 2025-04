Biotech: fino 2035 professioni in crescita del 61%, ma sempre piu' difficili da reperire -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Attualmente, secondo lo studio predittivo realizzato da EY in collaborazione con Assobiotec - Federchimica, le competenze fondamentali per il settore biotech (risultanti dalla media delle 122 professioni considerate) si distribuiscono in modo bilanciato tra capacita' operative, gestionali e specialistiche. Entro il 2035, tuttavia, ci sara' l'aumento dell'importanza delle competenze digitali, di ricerca e manageriali. Al contrario, alcune skill tradizionali vedranno una riduzione del loro peso relativo, segnalando il progressivo spostamento del settore verso profili piu' tecnologici e multidisciplinari. Le competenze di base saranno sempre piu' date per scontate e meno distintive nel mercato del lavoro, mentre prevarra' l'uso di attrezzature e macchinari specializzati, a indicare una transizione verso processi produttivi sempre piu' automatizzati, in cui l'intervento umano sara' focalizzato sulla supervisione dei sistemi piuttosto che su operativita' diretta. In dettaglio tra il 2025 e il 2035 la variazione della domanda di competenze nel settore biotech, sul fronte competenze di ricerca sara' in aumento del 41,7%, su quello della collaborazione e creativita' sara' in aumento del 38,5%, le competenze manageriali cresceranno del 36,4%, quelle di autogestione del 27,3%, quelle verdi aumenteranno del 23,1%, sul fronte delle competenze digitali l'aumento sara' del 18,8%, delle competenze sociali del 13,3%, quelle di ragionamento cresceranno del 12,5%, quelle di base diminuiranno dell'8,3%, le competenze per l'uso di attrezzature specializzate scenderanno del 21,4%. L'indice di mismatch e' la misura dello scollamento tra competenze apprese durante i percorsi di studio e le competenze richieste dai datori di lavoro per le professioni di ingresso nel mondo del lavoro. Nel settore biotech l'andamento complessivo mostra un aumento generale del mismatch nel tempo, ma con differenze significative tra i percorsi di studio: il mismatch sara' inizialmente piu' alto per le lauree triennali, seguito da magistrali e dottorati, ma nel tempo il divario si ridurra', con una tendenza alla convergenza tra magistrali e dottorati a partire dal 2030. Tra i profili a maggior rischio di obsolescenza troviamo computational chemist, bioinformatics researcher, business insight analyst, e health economics specialist, attualmente legati a metodologie e competenze tradizionali o non scalabili rispetto all'uso di AI o big data.

