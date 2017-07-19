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            Biodiversita': Mattarella, declino inarrestabile senza urgenti iniziative

            Sfida cruciale futuro, senza cura uomo puo' distruggerla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 set - "La biodiversita': il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana, connota l'ambiente, la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicita' genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilita', senza cura di questa ricchezza, l'uomo puo' comprimerla fino a distruggerla, e a distruggersi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di Terra Madre e salone del Gusto al Teatro Regio di Torino. "La biodiversita' - ha aggiunto - e' sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l'ha descritta molto bene come 'la chiave della nostra sopravvivenza'. E' una responsabilita' per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni, nazionali e sovranazionali". Il Capo dello Stato ha ricordato che "si tratta del grande tema della sostenibilita', fronte essenziale per chi abbia a cuore il futuro dei propri figli e nipoti. E se oggi tacciono molti di coloro che, sino a ieri, irridevano l'allarme per di cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative. La biodiversita' ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuirle il giusto valore".

            nep.

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