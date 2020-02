Bilancio Ue: Urso, Conte non accetti compromessi, Gualtieri assente per elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - "Mentre il presidente Conte riferisce in Aula, il ministro dell'economia Gualtieri e' di nuovo assente, perche' troppo impegnato nella campagna elettorale invece di rappresentare gli interessi nazionali e ascoltare il Parlamento. Era lui, d'altronde, a riferire nelle Commissioni competenti che per l'Italia andasse tutto bene, mentre il quadro che traspare in questa fase e nel quale si inserisce la trattativa europea in corso, e' molto pericoloso cosi' come ha ammesso lo stesso premier'. Cosi' il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso intervenendo nel corso dell'informativa del premier Conte in Senato in vista del Consiglio europeo di domani.

