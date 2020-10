Bilancio Ue: tutta in salita riapertura negoziato tra i 27

Per molti leader al tavolo del Vertice Ue e' impossibile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 ott - Diversi responsabili di governo hanno indicato nel corso della prima giornata del Consiglio europeo che non e' possibile riaprire un negoziato tra i 27 sui termini ultimi del bilancio 2021-2027 concordati a luglio. Lo hanno indicato fonti europee. In tal modo si restringono i margini di manovra per andare incontro alle richieste dell'Europarlamento. Nei prossimi giorni il negoziato Consiglio-Parlamento continuera'.

Aps

(RADIOCOR) 15-10-20 19:35:34 (0702) 5 NNNN