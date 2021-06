Bilancio Ue: proposti per 2022 167,8 mld (da integrare con 143,5 mld Recovery Fund)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 08 giu - La Commissione ha presentato la proposta di bilancio annuale Ue di 167,8 miliardi di euro per il 2022, da integrare con circa 143,5 miliardi di euro di sovvenzioni nell'ambito di NextGenerationEU. Si prevedono impegni per 118,4 miliardi di euro in sovvenzioni da NextGenerationEU nell'ambito del Recovery and Resilience Facility per mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e per rendere le economie resilienti; 53,0 miliardi per la politica agricola comune e 972 milioni di euro per il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale potrebbe ricevere 5,7 miliardi di euro in piu' da NextGenerationEU.

Aps

