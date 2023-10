Bilancio Ue: Meloni, riservare quota significativa all'Africa non a migrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - 'Sono assolutamente d'accordo a dare nuove risorse' del Bilancio Ue 'non al capitolo migratorio ma all'Africa'. Cosi' la premier, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine del Vertice Ue di Granada.

'Noi non possiamo pensare - ha sottolineato Meloni - di andare in Africa a dire: 'Vi paghiamo per trattenere un problema che non vogliamo a casa nostra. Quello che dobbiamo fare, anche per ragioni geostrategiche, e' costruire una partnership completamente diversa con i Paesi africani.

Parliamo di come si aiuta l'Africa a vivere di cio' che ha.

E' un continente estremamente ricco, che detiene il 60% delle materie prime rare, il 50% delle terre coltivabili non sfruttate e che possiamo aiutare con investimenti a valorizzare, anche per interessi nostri come la produzione energetica' come l'Italia intende fare con il Piano Mattei.

'Quindi non si tratta di mettere risorse per bloccare la migrazione ma per costruire partnership strategiche che consentano a queste nazioni di capire che e' cambiato l'atteggiamento del'Ue, di avere investimenti che li arricchiscano, di andare alle cause della migrazione illegale e di costruire anche partnership stabili per la gestione dei flussi migratori legali e illegali. Questo e' il disegno sul quale stiamo chiedendo che nella revisione del bilancio pluriennale ci sia una somma significativa'. Quanto alla presunta contrarieta' della Germania, 'ho parlato ampiamente di questo con Scholz e non ho ravvisato questa contrarieta'', ha precisato Meloni.

fil

