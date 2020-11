Bilancio Ue: i 4 presidenti di turno, approvare formalmente accordi -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 nov - Per contribuire al rimborso dei prestiti saranno introdotte nuove risorse proprie a integrazione dei contributi degli Stati membri. La Commissione si e' impegnata a presentare proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale come nuove risorse proprie entro giugno 2021, in vista della loro introduzione entro il 1? gennaio 2023; poi riesaminera' inoltre il sistema di scambio di quote di emissione nella primavera 2021, e la possibilita' di estenderlo al trasporto aereo e marittimo e proporra' una risorsa propria basata sul tale sistema entro giugno 2021; infine proporra' ulteriori nuove risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie (tenendo conto degli sviluppi nei lavori attualmente in corso sulla cooperazione rafforzata) e un contributo finanziario collegato al settore societario, oppure una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle societa'. La Commissione si adoperera' per presentare una proposta entro giugno 2024. Si calcola che la tassa sulla plastica non riciclata possa permettere di raccogliere 7 mld l'anno; scambio quote emissioni inquinanti 10 mld; tassa carbonio 5-14 mld; prelievo sui gruppi digitali 1,3 mld; prelievo su imprese multinazionali che beneficiano della partecipazione al mercato unico 10 mld; tassa sulle transazioni finanziarie 57 mld (questa pero' e' una vecchia stima, tutto dipendera' dall'aliquota e dalla copertura dell'imposizione: tra l'altro da anni dieci governi negoziano questa tassa senza essere riusciti a trovare un'intesa).

