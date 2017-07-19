Bilancio Ue: Foti, Italia molto critica su taglio risorse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 giu - Il governo italiano non ritiene 'sufficientemente salvaguardate le politiche tradizionali a partire dalla coesione, ma anche la politica agricola'. E non e' d'accordo con l'esclusione dei fondi destinati alla sicurezza interna e delle frontiere dal target climatico del 43%. Infine, l'Italia 'e' contraria a qualsiasi meccanismo che imponga una disparita' di trattamento tra gli Stati membri', ha detto Foti.

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(RADIOCOR) 16-06-26 12:47:15 (0344) 5 NNNN