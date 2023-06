Bilancio Ue: BusinessEurope, evitare impatto su costi imprese e investimenti

La proposta di revisione della Commissione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - 'La Ue ha bisogno di un bilancio adeguato, ma raccogliere fondi aggiuntivi non dovrebbe scoraggiare gli investimenti'. E' questo il commento del dg di BusinessEurope Markus Beyrer sulla proposta della Commissione di aumentare i massimali di entrate del bilancio europeo 2021-2027. Beyrer aggiunge che 'un'inflazione superiore alle attese ha ridotto in termini reali l'entita' del bilancio concordato nel 2020 ed e' altresi' importante che la Ue disponga delle risorse per sostenere adeguatamente l'Ucraina. Tuttavia, prima di aumentare il bilancio, dovremmo adoperarci per migliorare l'efficienza della spesa europea anche attraverso l'uso di strumenti finanziari. E' fondamentale garantire che eventuali proposte per raccogliere fondi aggiuntivi non abbiano un impatto negativo, direttamente o indirettamente, sui costi delle imprese e sugli incentivi agli investimenti".

Aps

