Bilancio Ue: Bruxelles lancia sfida revisione, servono 66 mld, margini manovra esauriti -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - In ogni caso, spiegano alla Commissione, i fondi per fronteggiare i nuovi impegni nella seconda meta' dell'esercizio di bilancio, proverranno dalle 'attuali risorse proprie', poi si vedra'.

Il processo non e' chiarito. Alla questione se tutto cio' implichera' finanziamenti aggiuntivi da parte degli stati, la Commissione risponde che 'il bilancio pluriennale e' stato deciso nel 2020, da allora il mondo e' cambiato drasticamente. Gli effetti economici e sociali della guerra in Russia sono enormi, con impatti, tra l'altro, sui costi dell'energia, sui prezzi al consumo, sui tassi di interesse, sulle interruzioni della catena di approvvigionamento. Questi effetti si fanno sentire in Ucraina, nell'Unione e nel resto del mondo, compresi i nostri vicini piu' stretti'. E ancora: 'Sebbene la natura pluriennale del bilancio garantisca stabilita' e prevedibilita', ha una capacita' limitata di rispondere a grandi eventi imprevisti e le sue flessibilita' si stanno esaurendo poiche' e' stato necessario un ampio ricorso a riassegnazioni e riprogrammazioni, oltre alle flessibilita' di bilancio esistenti, per far fronte le sfide impreviste'. Di fronte a questa situazione, la Commissione 'non vede alternative per garantire che la Ue possa realizzare tutti i suoi obiettivi, in particolare quelli piu' urgenti, entro la fine del 2027, se non proporre una revisione mirata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

