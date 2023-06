Bilancio Ue: Bruxelles lancia sfida revisione, servono 66 mld, margini manovra esauriti -2

La Commissione, non si prevedono imposte europee (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - Nel dettaglio, per l'Ucraina si prevedono 17 miliardi per l'Ucraina in doni, che si affiancano a 33 mld di prestiti che la Commissione raccogliera' sul mercato emettendo obbligazioni (Bruxelles la chiama una riserva speciale per l'Ucraina); 15 miliardi per migrazione e interventi esterni alla Ue; 10 miliardi per Step, la piattaforma che sostituisce il fondo sovrano europeo e mira a rafforzare l'impegno pro competitivita' attraverso la razionalizzazione dell'uso di una serie di strumenti esistenti (si tratta di un 'repackaging' con l'aggiunta di nuovi fondi); 18,9 miliardi per pagare il maggiore costo del debito per finanziare i Pnrr (Recovery Fund) dovuto all'aumento dei tassi di interesse (sulle obbligazioni a dieci anni sono aumentati dallo 0,09% al momento della prima emissione al 3,09% all'ultima lo scorso aprile); 1,9 miliardi per l'aumento dei costi amministrativi, 3 miliardi per dotare la Ue delle risorse per fronteggiare esigenze impreviste per il periodo 2024-2027.

Totale 65,8 miliardi.

Per quanto riguarda le entrate previste, la Commissione ha indicato che il 'pacchetto' delle risorse proprie da negoziare in sede di Consiglio sara' composto dai proventi derivanti dal sistema Ets (tasso del 30% sui proventi dell'asta delle quote (e sul valore di mercato delle quote che gli stati membri decidono di non mettere all'asta); dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) per il quale si prevede che il 75% degli introiti sara' assegnato al bilancio Ue; una risorsa propria temporanea basata su statistiche sugli utili aziendali, fino all'istituzione di una risorsa propria basata su un'imminente iniziativa volta a semplificare le norme in materia di tassazione delle societa' e l'adempimento degli obblighi fiscali. Bruxelles indica che sulla base di un'ipotesi di prezzo del carbonio di 80 euro per tonnellata, dall'Ets saranno generati circa 19 miliardi di euro (prezzi 2018) all'anno; la risorsa Cbam generera' circa 1,5 miliardi di euro (prezzi 2018) all'anno a partire dal 2028; la risorsa propria basata sulle statistiche sugli utili aziendali fornirebbe entrate per circa 16 miliardi di euro (prezzi 2018) all'anno a partire dal 2024. In base alle ipotesi attuali ipotesi, questo pacchetto dovrebbe fornire complessivamente in media 36 miliardi di euro (prezzi 2018) all'anno a partire dal 2028. La Commissione spiega che non sta proponendo 'imposte Ue': 'Il sistema di scambio di quote di emissione e il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera sono strumenti basati sul mercato: l'obiettivo della revisione della decisione sulle risorse proprie e' assegnare una quota delle entrate generate da questi strumenti al bilancio europeo'. Quanto alla risorsa propria temporanea sugli utili aziendali, si tratta di 'una risorsa statistica: il contributo dovuto dagli stati membri sara' proporzionale alle statistiche sul risultato lordo di gestione. Le aziende non saranno interessate'. La proposta sulle risorse proprie e' necessaria anche per fronteggiare i rimborsi dei prestiti per Next Generation EU, che sara' scaglionato su piu' di tre decenni concludendosi entro il 2058. Per questo, indica oggi Bruxelles, 'trovare un accordo sulle nuove risorse proprie proposte adesso facilitera' le discussioni sui futuri bilanci a lungo termine e permettera' di concentrarsi sulle priorita' strategiche invece che sul livello dei contributi nazionali'.

