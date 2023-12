Bilancio Ue: accordo solo a 26 per aumento ridotto a un terzo, 21 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 dic - Il quadro delle poste non cambia sostanzialmente rispetto alla proposta della Commissione europea: in totale si passa da un totale di 65,8 miliardi a un totale di 64,6 miliardi. Cambia la fonte delle entrate: mentre la Commissione propone nuovi introiti (comprese contribuzioni nazionali), l'accordo a 26, di fatto sospeso in attesa di imbarcare anche l'Ungheria, prevede la ridestinazione di poste per 10,6 miliardi, 21 miliardi di denaro fresco. I 50 miliardi in quattro anni per l'Ucraina sono confermati: 33 miliardi saranno sotto forma di prestiti garantiti prorogando fino al 2027 l'attuale garanzia di bilancio dell'Unione, oltre i massimali, per l'assistenza finanziaria; 17 miliardi saranno sotto forma di sostegno a fondo perduto, nell'ambito di un nuovo strumento tematico, la Riserva Ucraina, istituito al di la' dei massimali del bilancio Ue 2021-27. I Ventisei indicano che per questa parte 'potrebbero essere generate entrate potenziali ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'Unione riguardanti l'utilizzo di entrate straordinarie detenute da soggetti privati derivanti direttamente dalle attivita' immobilizzate della Banca centrale russa'. Per la verita' questa dell'uso di quegli asset congelati con le sanzioni (si tratta di 200 miliardi di euro trattenuti presso Euroclear al 90% e Clearstream) non e' stata presa alcuna decisione, salvo di fare in modo di separare contabilmente presso i due depositari centrali di Belgio e Lussemburgo i profitti maturati, in attesa di decidere che cosa farne.

In sintesi, il rafforzamento delle 'nuove priorita'' comprende precisamente i 50 miliardi, appunto, per l'Ucraina, 2 miliardi per la migrazione e la gestione delle frontiere, 7,6 miliardi per il vicinato e il mondo, 1,5 miliardi al Fondo europeo per la difesa nell'ambito del nuovo strumento Step, la piattaforma per le tecnologie strategiche, 2 miliardi per lo strumento di flessibilita' per consentire il finanziamento di spese impreviste,1,5 miliardi per le riserve di solidarieta' e aiuti.

Nel dettaglio, per la migrazione e le sfide esterne ci sara' un totale di incremento delle poste per 9,6 miliardi (contro una proposta originaria di 15 mld). Per l'asilo e la migrazione sono confermati 2 miliardi (0,8 mld per asilo e fondo integrazione e migrazione, 1 mld per la gestione delle frontiere e visti, 0,2 mld per l'Agenzia asilo Ue); per rifugiati siriani (Siria, Giordania, Libano) 1,6 mld; pe i rifugiati siriani in Turchia 2 mld; per i paesi del vicinato sud 2 mld; per i Balcani occidentali 2 mld.

La piattaforma strategica per le tecnologie (Step rafforzera' gli strumenti gia' esistenti per attivare rapidamente il sostegno finanziario a favore degli investimenti delle imprese specie nei settori tecnologici cruciali per la leadership europea), inizialmente beneficiata nella proposta originaria con una disponibilita' di 10 miliardi, avra' a disposizione solo 1,5 miliardi per il settore della difesa. Bocciato l'aumento per le amministrazioni Ue (per 1,9 miliardi), ridotto lo strumento di flessibilita' di un miliardo rispetto alla proposta comunitaria.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

