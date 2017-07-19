Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bilancio: Corte conti Ue, flessibilita' non sempre giustificata da chiare esigenze

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - La flessibilita' di bilancio ha consentito alla Ue di rispondere a sfide e priorita' emergenti, tuttavia l'uso degli strumenti che la rendono possibile 'non sempre e' stato giustificato da un'analisi dei rischi e delle esigenze chiare' e la mancanza di criteri specifici per il ricorso alla flessibilita' puo' ridurre gli importi disponibili per le emergenze. E' questa la conclusione della relazione della Corte dei conti europea pubblicata oggi.

            Aps

            (RADIOCOR) 08-09-25 17:11:05 (0433)EURO 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.