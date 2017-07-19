Bilancio: Corte conti Ue, flessibilita' non sempre giustificata da chiare esigenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - La flessibilita' di bilancio ha consentito alla Ue di rispondere a sfide e priorita' emergenti, tuttavia l'uso degli strumenti che la rendono possibile 'non sempre e' stato giustificato da un'analisi dei rischi e delle esigenze chiare' e la mancanza di criteri specifici per il ricorso alla flessibilita' puo' ridurre gli importi disponibili per le emergenze. E' questa la conclusione della relazione della Corte dei conti europea pubblicata oggi.

