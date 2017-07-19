Bilancio: Corte conti Ue, flessibilita' non sempre giustificata da chiare esigenze -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 set - La Commissione europea aveva proposto di aumentare la flessibilita' di bilancio per il 2021-2027 sulla base del ricorso intensivo che se ne era fatto nel periodo precedente per far fronte a sfide inedite, ad esempio in risposta all'instabilita' nel vicinato dell'UE e ai movimenti migratori di massa. Secondo la Corte, la proposta della Commissione non si basava su un'individuazione e un'analisi sufficienti delle esigenze e dei rischi per il bilancio. Ad esempio, in particolare nel contesto delle catastrofi naturali, si sarebbe potuto ricorrere ad un'analisi prospettica o delle tendenze. La Corte raccomanda di sostenere la concezione degli strumenti di flessibilita' per il futuro quadro finanziario con informazioni riguardanti la probabilita' e il potenziale impatto degli eventi da affrontare, nonche' con una valutazione approfondita del quadro di flessibilita' esistente.

Nel rapporto viene indicato che tra il 2021 e il 2024 e' stato fatto un uso estero agli strumenti di flessibilita': le risorse sono state mobilizzate non solo per rispondere a emergenze come le crisi umanitarie e le catastrofi naturali, ma anche per soddisfare esigenze in costante emergere (ad esempio, le perturbazioni del mercato dell'energia causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, o il brusco aumento dell'inflazione), o anche, in taluni casi, in assenza di un evento imprevisto scatenante. La Corte ha rilevato la mancanza di uno specifico meccanismo che attivi un bilancio di crisi, o ammortizzi costi di interessi piu' elevati del previsto, e l'impatto dell'inflazione sui costi programmati. Nonostante gli eventi e i criteri in base ai quali usare la flessibilita' non siano necessariamente specificati nella normativa, 'finanziare un'ampia gamma di esigenze puo' ridurre gli importi disponibili per quando si manifestano emergenze e crisi, sottolinea la Corte'. Tra l'altro, alcuni strumenti di flessibilita' sono stati sistematicamente esauriti nella prima parte del periodo di bilancio, il che ha ridotto rapidamente l'importo disponibile per gli esercizi rimanenti.

Nella gestione delle finanze pubbliche, le riserve per eventi imprevisti accantonate nell'ambito dei bilanci nazionali oscillano in genere tra il 2% e il 3% della spesa.

Da un confronto con i meccanismi del bilancio della Ue, che ha caratteristiche distinte, emerge che gli importi utilizzati nel quadro della flessibilita' erano largamente in linea con questi parametri. Gli importi iniziali disponibili per i margini e gli strumenti speciali hanno consentito un aumento della spesa di bilancio per il 2021-2027 fino al 2,4% (26 miliardi di euro). Tali flessibilita' sono in seguito aumentate al 2,6% della spesa totale (circa 28 miliardi di euro) e due nuovi strumenti (non analizzati dalla Corte nel quadro di questo audit) sono stati introdotti: uno per coprire gli aumenti imprevisti degli interessi passivi sui prestiti assunti per pagare i finanziamenti a titolo di NextGenerationEU, il pacchetto per la ripresa dalla pandemia, e l'altro per finanziare lo strumento per l'Ucraina, di recente introduzione.

