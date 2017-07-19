Bilancia commerciale: Zoppas, momento positivo per export ma resta incertezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ago - 'I dati di giugno 2025, diffusi oggi dall'Istat, confermano il momento positivo del nostro export che vede un aumento di quasi il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo della Germania (-1,4%) e degli autoveicoli (-2,9%), che hanno un peso importante, non fermano quindi il Made in Italy che tira sia a livello Ue (+4,6%) sia a livello extra Ue (+5,2%).

Numero che rimane positivo anche al netto del contributo della cantieristica navale. Si tratta di una fotografia che mette in luce anche segnali e trend su cui porre la dovuta attenzione'. Cosi' Matteo Zoppas, presidente dell'agenzia Ice, commentando i dati sulla bilancia commerciale italiana.

'La crescita tendenziale del 4,9% di giugno 2025 (rispetto a giugno 2024) e' dovuta ad alcuni comparti specifici che sono ormai strategici da molti mesi: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+15,9%, grazie al fondamentale apporto della cantieristica navale), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,0%) e apparecchi elettrici (+3,5%). Tra i mercati piu' in crescita: Stati Uniti (+10,3%, trainati anche da logiche di approvvigionamento), Svizzera (+18,4%), Francia (+6,7%), Spagna (+12,0%), Belgio (+15,8%) e Regno Unito (+10,1%). La Germania invece cala dell'1,4% e la Cina del 3,8%', continua Zoppas, sottolineando che 'da segnalare i risultati del primo semestre 2025, che vede l'export del Made in Italy crescere di oltre il 2% rispetto al primo semestre del 2024 (con un +1,4% solo di extra Ue). Infatti, tra le aree che si segnalano in crescita troviamo gli Stati Uniti (+7,8%), l'area Opec (+9,9%), i paesi del Mercosur (+5%) e quelli Asean (+1,7%). In questo contesto, l'osservato speciale rimane la Cina che nel periodo di riferimento cala di un -11,7% insieme a Turchia (-18,2%) e, ovviamente, Russia (-17,3%)'. Per Zoppas, 'il contesto globale rimane tuttora incerto, sia a causa dei conflitti in corso sia per le dinamiche negoziali sui dazi ancora aperte dove permangono molte incertezze sui dettagli applicativi. I prossimi mesi saranno quindi cruciali per capire quanto le filiere riusciranno ad assorbire rispetto all'aumento dei prezzi, rimanendo competitive. Il Governo e tutto il sistema paese e' al lavoro per dare alle imprese il supporto necessario per affrontare queste sfide e anche per sviluppare nuovi strumenti ed iniziative per rafforzare gli scambi commerciali nei mercati maturi e in quelli ad alto potenziale'.

Com-Fla-

