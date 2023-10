Bilancia commerciale: Istat, saldo agosto +2,07 mld, +17,9 mln in 8 mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - "Dopo la flessione di luglio - commenta l'Istat - l'export segna ad agosto un aumento congiunturale che riguarda entrambe le aree, Ue ed extra-Ue, ed e' dovuto soprattutto alle maggiori esportazioni di energia, beni di consumo non durevoli e beni strumentali (su cui incide anche la vendita di mezzi di navigazione marittima). Anche l'import torna ad aumentare su base mensile. In termini tendenziali, l'export torna a crescere sia in valore sia in volume, trainato dalle vendite verso i mercati extra-Ue, mentre quelle verso l'area Ue confermano la tendenza negativa in atto da aprile 2023, che coinvolge partner commerciali importanti come la Germania.

L'import flette su base annua per il sesto mese consecutivo.

Su base annua, i paesi che forniscono i maggiori contributi all'aumento dell'export sono: Stati Uniti (+34%), paesi Opec (+14,7%) e Svizzera (+8,0%). Si riducono le esportazioni verso Germania (-3,9%), Regno Unito (-8,7%) e Francia (-4,1%). Nei primi otto mesi del 2023, l'export registra una crescita tendenziale del 2,3%, cui contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+11,2%), autoveicoli (+26%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,6%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+10,1%) e articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (+7,3%).

