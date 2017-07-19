Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Bilancia commerciale: Istat, a novembre avanzo sale a 5 miliardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Il saldo commerciale a novembre 2025 e' pari a +5.078 milioni (era +3.386 milioni a novembre 2024). Il deficit energetico (-3.372 milioni) e' inferiore a un anno prima (-4.355 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici sale da +7.741 milioni di novembre 2024 a +8.450 milioni di novembre 2025. Lo rileva Istat.
