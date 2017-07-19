Bilancia commerciale: Istat, a novembre avanzo sale a 5 miliardi -2

In 11 mesi export +3,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - A novembre 2025 si stima una lieve crescita congiunturale delle esportazioni (+0,4%) e una flessione delle importazioni (-3,2%). L'aumento mensile dell'export riguarda entrambe le aree, Ue (+0,5%) ed extra-Ue (+0,4%). L'export in valore e' pressoche' stazionario su base annua (-0,1%); in volume, si riduce del 2,1%. La quasi stazionarieta' su base annua in termini monetari e' sintesi di una crescita per i mercati Ue (+2,6%) e di una riduzione per quelli extra Ue (-2,8%). L'import registra una flessione tendenziale del 3,5% in valore - determinata dalla contrazione delle importazioni dall'area extra Ue (-11,2%), mentre crescono quelle dall'area Ue (+2,4%) - e dell'1,4% in volume. Su base annua, tra i settori che piu' contribuiscono a frenare l'export nazionale si segnalano articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (n.c.a) (-19,7%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,3%); i contributi positivi maggiori derivano dall'aumento delle esportazioni di metalli, esclusi macchine e impianti (+17%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+6,1%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (+3,2%).

Su base annua, la Turchia (-40,5%) e' il paese che fornisce il contributo negativo maggiore all'export nazionale; calano le esportazioni verso Regno Unito (-16,2%), paesi Asean (-21,5%), Usa (-2,9%) e Paesi Bassi (-9,7%); crescono quelle verso paesi Opec (+18,9%), Svizzera (+12,2%), Belgio (+9,4%), Spagna (+4,9%) e Austria (+12,1%). Negli 11 mesi, l'export registra una crescita tendenziale del 3,1%, spiegata da articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+30,9%), metalli, esclusi macchine e impianti (+8,4%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+10,7%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%). Stazionarie le esportazioni di apparecchi elettrici e articoli in gomma e materie plastiche; tutti gli altri settori in riduzione: soprattutto articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (-9,7%), coke e prodotti petroliferi (-13,8%) e auto (-8,3%).

