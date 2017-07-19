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            Notizie Radiocor

            Bilancia commerciale: Istat, a gennaio surplus di 1,089 miliardi -3-

            Migliora il deficit energetico a -3,46 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Inoltre, il deficit energetico (-3.466 milioni) e' inferiore rispetto a un anno prima (-4.693 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici sale da +4.404 milioni di gennaio 2025 a +4.556 milioni di gennaio 2026".

            com-fil

            (RADIOCOR) 20-03-26 10:19:48 (0210) 5 NNNN

              


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