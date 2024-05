Bilancia commerciale extra Ue: Istat, ad aprile avanzo di 4,9 miliardi -2

In 4 mesi surplus sale a 20,6 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - In quattro mesi, il saldo commerciale con i paesi extra Ue e' positivo per 20,6 miliardi (era +8 miliardi nello stesso periodo del 2023). Ad aprile si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 un aumento congiunturale per le esportazioni (+3,4%) e una lieve diminuzione per le importazioni (-0,6%). L'incremento su base mensile dell'export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione di energia (-19,2%) e beni intermedi (-0,5%), ed e' dovuto soprattutto alle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli (+7,5%) e beni strumentali (+5,8%). Dal lato dell'import, si rilevazioni riduzioni congiunturali per tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni intermedi (+2,3%) e strumentali (+0,5%). Ad aprile l'export segna una crescita su base annua del 12,9% (era -5% a marzo 2024), trainata in particolare dal marcato aumento delle vendite di beni di consumo durevoli (+56,1%) e non durevoli (+23,1%). L'import registra una flessione tendenziale del 3,6%, quasi totalmente dovuta alla contrazione degli acquisti di energia (-24,6%). Tranne che verso la Svizzera (-6,5%), si rilevano incrementi su base annua delle esportazioni verso tutti i principali partner extra Ue27: i piu' marcati riguardano Turchia (+68,6%), Regno Unito (+39,9%), Giappone (+23%), paesi Asean (+22,7%) e paesi Opec (+18,1%). Le importazioni da Svizzera (-16,4%) e paesi Opec (-15,9%) registrano un'ampia contrazione tendenziale; diminuiscono anche gli acquisti da Regno Unito (-8,4%) e Turchia (-5%). Per contro, gli acquisti dagli altri principali paesi partner extra Ue27 aumentano: gli incrementi tendenziali piu' ampi riguardano India (+29,7%), paesi Asean (+11,4%) e paesi Mercosur (+10,1%).

