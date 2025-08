B.Ifis: Geertman, write-off illimity saranno importanti ma in linea con prezzo pagato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - "I write-off straordinari per illimity saranno importanti ma in linea con il prezzo pagato e con i target annunciati a inizio gennaio".

Lo ha detto il ceo di Banca Ifis Frederik Geertman durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati del primo semestre in risposta a una domanda sugli oneri che saranno associati all'acquisizione di illimity. Geertman ha risposto che la banca continua a vedere "financial value" nell'acquisizione e riguardo al programma di spin off ha aggiunto di aver iniziato ad analizzare gli asset definiti dalla stessa illimity come non-core. "Non siamo nella posizione al momento di dire quale sara' il perimetro di vendite e non avremo fretta di vendere. Non posso dirvi ora cosa venderemo per prima o in un secondo tempo ma posso dire che alcune di queste cessioni saranno positive in termini di contributo al capitale".

