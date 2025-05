B.Ifis: Geertman, offerta per illimity adeguata, ancor piu' a luce di svalutazione

Da operazione opportunita' di creare valore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - "Ci avviciniamo con fiducia (all'opas su illimity bank) e pensiamo di avere una grande storia e un'opportunita' di creazione di valore anche per gli azionisti di illimity sulla base di una comprovata esperienza in termini di creazione di profitti industriali ricorrenti che potremmo anche aumentare con sinergie che riteniamo di aver quantificato in modo molto ragionevole". Lo ha detto il ceo di Banca Ifis, Frederik Geertman, durante una conference call con gli analisti per la presentazione dei risultati del primo trimestre. In risposta a una domanda se fossero stati a conoscenza dell'intenzione di illimity di annunciare una svalutazione a inizio marzo, Geertman ha risposto di non averne avuto conoscenza preliminare. "Quello che posso dire e' che, naturalmente, non potevamo prevederlo, ma riteniamo che, sulla base di cio' che e' emerso, l'offerta che abbiamo fatto sia sicuramente adeguata, ancor piu' in un'eventuale transazione. Preferirei non commentare ulteriormente, se non per dire che quanto abbiamo letto finora conferma la nostra motivazione a portare avanti la transazione e, a nostro avviso, conferma la correttezza del prezzo che abbiamo proposto a gennaio".

Cop

(RADIOCOR) 08-05-25 17:10:44 (0693) 5 NNNN