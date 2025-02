Bicocca: studio, studenti che usano social prima di 14 anni hanno risultati inferiori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - L'impatto negativo e' trasversale ma piu' forte tra i ragazzi secondo la ricerca Eyes up, e mentre l'accesso a Internet e' oggi quasi universalmente diffuso tra i giovani, non tutti gli studenti ne fanno lo stesso uso. I dati mostrano che gli studenti con genitori meno istruiti ricevono il primo smartphone in anticipo rispetto ai coetanei con background piu' privilegiati. Il fenomeno della cosiddetta "disuguaglianza di iperconnessione" e' piu' evidente nei contesti svantaggiati: l'accesso anticipato ai social network e' piu' diffuso tra i figli di famiglie migranti e con basso livello di istruzione, suggerendo che questa pratica possa contribuire ad accentuare le disuguaglianze educative preesistenti. Cosi' Giovanni Abbiati, Professore Associato del Dipartimento di Economia e Management dell'Universita' degli Studi di Brescia e docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro: 'Questo suggerisce che stiamo osservando un meccanismo che amplifica le disuguaglianze educative". Rispetto all'uso quotidiano, oltre il 50% dei ragazzi utilizza spesso o sempre lo smartphone appena sveglio e il 22% lo consulta con la stessa frequenza anche durante la notte, interrompendo il riposo. Inoltre, il 51% ammette di usare lo smartphone durante i pasti in famiglia, sebbene solo il 10% lo faccia in modo sistematico. Il 94% degli studenti utilizza Internet per cercare informazioni su argomenti di interesse personale, mentre l'83% legge notizie online, a dimostrazione di un uso attivo della rete per l'informazione.

Il 99% ascolta musica online e il 98% guarda video brevi su piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, con un uso quotidiano diffuso. Il 42% degli studenti crea contenuti propri, come video o musica; il 18% scrive testi online, mostrando una tendenza prevalente verso il consumo attivo e la produzione di contenuti. Esistono differenze di genere nell'uso dello smartphone: le ragazze usano di piu' i social network, utilizzando in particolare piattaforme come Instagram e TikTok per condividere contenuti e interagire con i coetanei, e ci investono emotivamente di piu'. I ragazzi, invece, utilizzano piu' frequentemente lo smartphone per attivita' legate ai videogiochi online e alla fruizione di contenuti in streaming di lunga durata, come Twitch e YouTube. Queste differenze suggeriscono che gli interventi educativi e le strategie di regolamentazione dell'uso dello smartphone dovrebbero tenere conto delle specificita' di genere.

