            Notizie Radiocor

            Bic: utile crolla del 60% a 86 mln nel 2025, male penne e accendini negli Usa

            Meglio invece le vendite in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - La francese Bic - produttrice di articoli di cancelleria e delle celebri penne a sfera omonime - ha registrato un crollo del 60% nell'utile netto del 2025 a 86 milioni di euro, rispetto ai 212 milioni del 2024. La societa' definisce l'esercizio appena chiuso 'un'annata difficile', in particolare sui mercati americani. Il gruppo ha mostrato una contrazione in quasi tutti i settori. Guardando ai due principali, i ricavi della divisione penne sono diminuiti del 9,6% su base annua e quelli degli accendini del 10,8%, in entrambi i casi per "deboli performance in America latina e negli Stati Uniti", si legge.

            'Abbiamo affrontato sfide su diversi dei nostri mercati chiave', ha dichiarato nella nota l'ad Rob Versloot. In Nord America le vendite sono scese dell'8,4% a 750 milioni di euro, mentre in America latina il calo e' stato del 14% a 365 milioni. L'Europa, in crescita del 5,5% a 736 milioni, non e' riuscita a compensare.

            Il fatturato e' diminuito del 4,8% a 2,09 miliardi, dai 2,2 del 2024, mentre il risultato operativo (Ebit) si e' quasi dimezzato da 290 a 156 milioni di euro. Per il 2026 Bic - che ha recentemente rinnovato la direzione - prevede un anno " di transizione", con "un miglioramento delle tendenze del fatturato organico e una generazione stabile di flussi netti di cassa disponibili".

            imt-red

            (RADIOCOR) 24-02-26 19:30:43 (0677) 5 NNNN

              


