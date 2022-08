Berlusconi: nucleare pulito e un piano contro la siccita' nel nostro programma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - Nucleare pulito e rigassificatori sono nel programma di Forza Italia per le elezioni politiche. Lo ha affermato il presidente Silvio Berlusconi intervenuto a Radio 24 in 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone. L'Italia e' rimasta "per troppo anni ferma sulle infrastrutture per i no della sinistra. Imprese e cittadini pagano un prezzo molto alto".

Il programma di Berlusconi prevede anche un piano contro la siccita': "Daremo il via a interventi immediati, impianti per dissalare le acque del mare, costruzione di invasi per non disperdere l'acqua piovana" e una revisione delle reti idriche che oggi "disperdono acqua. Sono priorita' assolute" ha sottolineato Berlusconi, che ha detto di volere un "Paese piu' efficiente" nel quale "ambiente ed energia siano sinergici".

red-A2

(RADIOCOR) 09-08-22 09:36:15 (0182)ENE,INF,UTY 5 NNNN