Berlusconi: la flat tax al 23% generera' sviluppo e maggiori entrate, non deficit

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - La flat tax al 23% e' il frutto di "approfonditi studi e ricerche" compiute fin dal 1994 "col ministro Martino". "Non vogliamo creare ulteriore deficit", ma produrre sviluppo in modo da aumentare le entrate fiscali riducendo il carico su imprese e cittadini. Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenuto a Radio 24 in 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone. Berlusconi ha detto che fin dalla sua discesa in campo aveva compiuto "molte ricerche" e in tutti i "57 Paesi con flat tax" sono stati ottenuti "grandi successi: questo sistema, oltre a ridurre il carico fiscale, ha generato sviluppo e occupazione, facendo mediamente aumentare del 30% le entrate fiscali". Berlusconi ha aggiunto che, considerando la prospettiva di governare "almeno cinque anni" col centrodestra, "la crescita che produrremo consentira' ulteriori abbassamenti della pressione fiscale anche al di sotto del 23 per cento".

