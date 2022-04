Berlin Packaging: acquista italiana Panvetri, imballaggi per vino e olio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale, ha annunciato oggi l'acquisizione di Panvetri, azienda a conduzione familiare di imballaggi in vetro e metallo per i settori del vino e dell'olio d'oliva.

Fondata nel 1998 e con sede a Modugno (Bari), nell'Italia meridionale, Panvetri rappresenta un' importante realta' del territorio in cui opera, principalmente Puglia e Basilicata e serve una vasta gamma di aziende vinicole, cantine cooperative, frantoi e produttori alimentari. Oltre alle bottiglie di vino e di olio d'oliva, la gamma dei prodotti Panvetri include bottiglie per birra, liquori e spumanti, lattine per olio d'oliva, vasi per alimenti e chiusure. Con la sua forte presenza locale e un team di vendita consolidato, Berlin Packaging supportera' Panvetri nell'espansione della sua offerta di prodotti.

"L'italia e' un paese chiave per l'industria del vino e dell'olio d'oliva, e l'ingresso di Panvetri nel nostro gruppo ci permettera' di arricchire la nostra presenza rafforzando in maniera significativa la nostra copertura nel sud Italia', ha dichiarato Paolo Recrosio, CEO di Berlin Packaging EMEA.

Panvetri rappresenta la 20a acquisizione di Berlin Packaging in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) dal 2016 e la 1a acquisizione in EMEA nel 2022.

Tutti i dipendenti e le sedi saranno mantenuti.

red-

(RADIOCOR) 12-04-22 11:46:58 (0296)FOOD 5 NNNN