Berco: Urso, evitare licenziamenti, parti trovino accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - 'Chiedo all'azienda e ai sindacati di trovare un accordo per chiudere l'attuale procedura di licenziamento collettivo. Si eviti ogni forma di iniziativa unilaterale e si lavori con noi per dare una risposta ai 480 lavoratori coinvolti. Abbiamo bisogno di tempo per dare risposte industriali ai siti produttivi di Copparo e Castelfranco Veneto, salvaguardare l'occupazione e gestire gli esuberi in modo non traumatico'.

E' quanto affermato, secondo quanto si apprende, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo in corso al Mimit riguardante Berco, azienda specializzata nella produzione di componenti e sistemi sottocarro di macchine movimento terra cingolate, di proprieta' della multinazionale Thyssenkrupp.

'Dobbiamo aggiornare la normativa sulla chiusura dei siti produttivi e sui licenziamenti collettivi e renderla coerente con la nostra politica industriale e occupazionale per il Paese. Un intervento che sara' realizzato in stretta collaborazione con le parti datoriali e sindacali. Siamo gia' al lavoro su questo: proprio questa settimana, sul tema, abbiamo avuto un primo confronto in Consiglio dei ministri', avrebbe aggiunto Urso.

Fla-

(RADIOCOR) 14-11-24 11:38:02 (0279) 5 NNNN