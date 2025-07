Berco: ratificato accordo azienda-sindacati su contratto collettivo 2025-28

Urso: "Nuovo passo verso stabilita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Ratificato a Palazzo Piacentini l'accordo tra la direzione aziendale di Berco e le organizzazioni sindacali sul nuovo contratto collettivo aziendale per il triennio 2025-28. La ratifica segue l'intesa sottoscritta al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul ritiro della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori dell'azienda di componentistica per macchine movimento terra e per costruzione.

'Con l'accordo odierno stiamo mantenendo tutti gli impegni assunti per sostenere il rilancio di Berco e tutelare i suoi lavoratori. Dopo il ritiro della procedura di licenziamento collettivo avvenuto lo scorso aprile, questo nuovo passo offre una prospettiva di stabilita', avviando un processo di riconversione degli stabilimenti e di valorizzazione delle competenze presenti', ha detto il ministro Adolfo Urso.

L'accordo, secondo il Mimit, e' un passo significativo per avviare il nuovo progetto industriale che punta in una prima fase alla reindustrializzazione dello stabilimento di Castelfranco Veneto e al rilancio di quello di Copparo nel Ferrarese. Il percorso potra' prevedere anche "sinergie con realta' industriali interessate all'elevato livello di competenze e specializzazioni espresso dai lavoratori di Berco".

Un nuovo incontro del tavolo e' previsto per il prossimo 29 settembre, al termine della consultazione interna dei dipendenti chiamati ad approvare l'intesa raggiunta.

fon

(RADIOCOR) 23-07-25 13:36:42 (0397) 5 NNNN