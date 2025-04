Berco: intesa al Mimit, ritirati i 247 licenziamenti, stop a procedure unilaterali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,10 apr- Con l'intesa sottoscritta nel corso del tavolo odierno, spiega in particolare la nota, l'azienda si impegna a ritirare la procedura di licenziamento collettivo in corso per il personale dell'impianto di Copparo (Ferrara) e a non adottare decisioni unilaterali analoghe nei prossimi quattro anni. Gli esuberi occupazionali saranno gestiti in maniera non traumatica, attraverso uscite volontarie e l'avvio della cassa integrazione per contratto di solidarieta'.Il Mimit, al fine di favorire il consolidamento produttivo e occupazionale della societa' Berco, promuovera' sinergie con imprese in settori compatibili con le produzioni attuali e potenziali dell'azienda. Inoltre, il dicastero monitorera' lo stato di avanzamento dell'accordo, attraverso incontri periodici con le parti, per garantire la salvaguardia occupazionale e il rilancio dei siti produttivi dell'azienda in Italia.

com-vmg

(RADIOCOR) 10-04-25 18:57:41 (0608)PA 5 NNNN