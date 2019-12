Bennet: acquisisce ipermercato Interspar e centro commerciale Girandola

Ceduti da L'Alco. Il gruppo entra nell'area del cremasco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Bennet, azienda italiana leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali entra nel cremasco con l'acquisizione dell'ipermercato di Bagnolo Cremasco, oggi a insegna Interspar, e del centro commerciale Girandola, entrambi di proprieta' dell'azienda L'Alco

L'accordo siglato, precisa una nota, va ad arricchire le realta' ad insegna Bennet completando il presidio territoriale in un'area strategica come quella di Crema. L'acquisizione si inserisce in una strategia di sviluppo in linea con il modello commerciale innovativo che caratterizza i nuovi format del gruppo, ovvero superfici di circa 4.500 - 5.000 mq2 focalizzati sui prodotti freschi e su una nuova visione distintiva del non alimentare, adatte ad una forte integrazione con il digitale e l'omnicanalita'. La superficie di vendita oggetto di acquisizione e' infatti di 4.700 mq2, mentre la galleria commerciale di circa 3.200 mq2 di Girandola vede attualmente 15 negozi presenti.

