BeNewtral: chiude aumento capitale da 7 mln, focus potenziamento R&D

Acquistato nuovo impianto a Pavia, 11 mln raccolta totale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - BeNewtral, attiva nel settore del Clean Tech, ha chiuso una nuova operazione di aumento di capitale del valore di 7 milioni di euro, portando a 11 milioni la raccolta totale. I nuovi capitali 'saranno destinati al potenziamento delle attivita' di ricerca, oltre che all'incremento della capacita' produttiva e allo sviluppo delle attivita' commerciali', spiega la societa' in una nota. L'operazione e' stata finalizzata a tre mesi dalla presentazione ufficiale al mercato di ReBind, un materiale in grado di sostituire integralmente il cemento nella produzione del calcestruzzo.

Sul fronte della produzione, BeNewtral, contestualmente alla raccolta fondi, ha acquisito un impianto a Pavia, che costituira' il primo impianto pilota sulla base del quale costruire i successivi e che portera' la capacita' produttiva ad oltre 25mila tonnellate annue. Sul fronte R&D, BeNewtral investira' nella creazione di un laboratorio di nuova generazione per lo sviluppo dei leganti alternativi con l'obiettivo, si spiega, 'di diventare un punto di riferimento scientifico e industriale, grazie a partnership strategiche con universita' italiane e centri di ricerca esteri, e a un team dedicato di circa 20 ricercatori, ingegneri e tecnologi'. Sul fronte commerciale, BeNewtral investira' nello sviluppo di una rete strutturata di partnership con produttori di calcestruzzo. L'obiettivo e' 'integrare progressivamente ReBind nelle filiere produttive esistenti, facilitandone l'utilizzo nei processi industriali gia' in essere e accelerando la diffusione del materiale attraverso operatori consolidati del settore'.

com-bla

(RADIOCOR) 14-02-26 12:16:02 (0224) 5 NNNN