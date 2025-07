Benetton: presenta a sindacati piano di rilancio, acceleratore su e-commerce

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 lug - Benetton Group ha presentato oggi ai sindacati il nuovo piano di rilancio dell'azienda. I principali nodi del piano riguardano: l'accelerazione dei tempi di produzione delle collezioni, che devono passare da 12 a 6 mesi; la crescita dell'e-commerce; la valorizzazione dei punti vendita anche attraverso una gestione piu' efficiente; il completamento del passaggio dal modello wholesale a quello misto wholesale/retail; la valorizzazione degli asset aziendali, quali per esempio il comparto logistico.

"Per raggiungere questi obiettivi - spiega la multinazionale di Ponzano Veneto (Tv) in una nota - si procedera' con una innovazione della governance aziendale e con la realizzazione di partnership dedicate che possano consentire maggiore efficacia e maggiore velocita' rispetto al percorso 'stand alone' fin qui mantenuto dall'azienda. In questo senso, a partire dal mese di settembre, verranno create nuove branch aziendali (anche in termini di entita' giuridica), ciascuna delle quali sara' focalizzata su specifiche attivita' di business". Tra le branch che piu' probabilmente verranno costituite entro settembre sembra avranno la priorita' quelle relative alla logistica e quelle relative all'e-commerce. Proprio a proposito di e-commerce il peso attuale sul totale dei ricavi e' del 13% ma l'obiettivo nel medio periodo del piano di rilancio e' quello di raggiungere il 25%.

La direzione Risorse Umane, guidata dal manager Stefano De Marchi, ha sottolineato che, con la nuova governance, le operazioni di gruppo continueranno a svolgersi con una visione unitaria, e ha escluso, stante l'attuale dimensione dell'azienda e l'andamento del mercato, ridondanze strutturali di organico. L'Azienda, inoltre, in coerenza con il piano di rilancio avviato, ha dato disponibilita' alla richiesta delle organizzazioni sindacali di aprire un confronto sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto a dicembre 2023. Tale confronto prendera' avvio dopo la pausa estiva.

Col-ric

