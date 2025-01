Benetton: in Italia flagship store segnano +7% nel 2024, +8% nel Nordest

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 gen - E' a Nordest che i negozi diretti di Benetton hanno registrato la performance migliore nel 2024: gli store a gestione diretta localizzati tra Veneto e soprattutto Trentino Alto Adige, infatti, hanno visto le proprie vendite attestarsi, complessivamente, a quasi 30 milioni di euro, in crescita dell'8% sul 2023. Un dato migliorativo rispetto a quello nazionale, dove comunque i flagship store hanno segnato un + 7% nel 2024. I negozi a gestione diretta quindi e le performance dell'area piu' vicina alla sede storica dell'azienda possono essere uno stimolo per quella rielaborazione del modello di business della rete vendita del gruppo che sta vivendo ora un difficile periodo di riorganizzazione tra la prevista chiusura di ben 100 punti vendita in Italia (su un totale di oltre 700) e 419 in tutto il mondo (su un totale di circa 3500). Di questi circa 90 sono relativi ad un modello di franchising che ha prodotto, soprattutto tra Calabria, Puglia e Sicilia (si tratta di circa il 63% del totale dei 90 negozi di cui sopra) circa 30 milioni di euro di debiti per il mancato pagamento dei prodotti e dei servizi alla casa madre.

E tuttavia circa il 10% di questa cifra (intorno ai 3 mln di euro) e' stata recuperata grazie ad una serie di decreti ingiuntivi di riscossione attivati durante l'anno appena concluso. Proprio questo 2025 sara' l'anno di svolta per questa parte della rete che potra' essere chiusa definitivamente dagli imprenditori partner o, sulla base di valutazioni di mercato, riassorbita direttamente da Benetton e riorganizzata guardando al successo dei migliori store del gruppo.

