Beko: Urso, aspettiamo piano industriale a incontro del 20 novembre

'Utilizzato golden power per politica industriale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - La gestione del caso Beko e' 'un esempio di come finalmente l'Italia abbia una politica industriale, utilizzando anche gli strumenti della golden power, che sono ascrivibili al tema della sicurezza economica'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso a margine del convegno dei giovani costruttori dell'Ance. Urso ha ricordato che, 'avendo noi esercitato la golden power', il gruppo ha chiuso due stabilimenti in Polonia e ha annunciato la chiusura di un altro stabilimento in Inghilterra, ma non in Italia, perche' appunto non poteva farlo. Quanto al confronto con la proprieta' - in corso al ministero con regioni e sindacati - Urso ha riferito che nel primo incontro il gruppo aveva chiesto piu' tempo: 'noi glielo abbiamo dato; si sono presentati l'altro giorno con delle linee indicative che a me non sono apparse sufficienti, e gli abbiamo dato qualche altro giorno di tempo'. Il confronto, ha riferito pertanto il ministro, proseguira' il prossimo 20 novembre, in cui il governo si aspetta 'un piano industriale con investimenti significativi anche per recuperare quelli che non sono stati fatti in questi anni da Whirlpool, in alcuni stabilimenti che non sono oggi sufficientemente competitivi sul piano tecnologico'.

