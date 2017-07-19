Beko: Mimit convoca tavolo per il 17 novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per il prossimo 17 novembre alle ore 16.00 il tavolo su Beko. E' quanto si apprende da fonti sindacali. Nei giorni scorsi i sindacati avevano lamentato da parte della societa' Beko l'applicazione 'distorta e parziale' il Piano industriale 2025-27, parte integrante dell'accordo quadro del 14 aprile 2025 sottoscritto al Mimit, chiedendo con urgenza un incontro al ministero.

