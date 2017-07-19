Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Beko: Mimit convoca tavolo per il 17 novembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per il prossimo 17 novembre alle ore 16.00 il tavolo su Beko. E' quanto si apprende da fonti sindacali. Nei giorni scorsi i sindacati avevano lamentato da parte della societa' Beko l'applicazione 'distorta e parziale' il Piano industriale 2025-27, parte integrante dell'accordo quadro del 14 aprile 2025 sottoscritto al Mimit, chiedendo con urgenza un incontro al ministero.

            Fla-

            (RADIOCOR) 20-10-25 10:46:57 (0215) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.