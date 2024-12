Beko: Azione, interrogazione a Urso su esercizio golden power a tutela occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - Un chiarimento da parte del Governo sull'esercizio del golden power "per mettere alle strette Beko e impedire cosi' la chiusura degli stabilimenti italiani di Siena e Comunanza nelle Marche e il conseguente licenziamento di 2.000 dipendenti". Lo chiede l'interrogativo contenuto in una interrogazione presentata Azione in una interrogazione rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come riferisce in una nota. Nel testo messo a punto dal partito di Calenda "si chiede si sapere se, in che termini e per quale durata, le condizioni per autorizzare l'operazione Beko Europe B.V.

nell'ambito dell'esercizio del golden power comprendessero la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuita' degli stabilimenti produttivi in Italia". Azione rileva che la relazione sul golden power presentata in Parlamento nel 2023 rispetto al caso di Beko non faceva 'alcun riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuita' produttiva dei quattro stabilimenti italiani, che impiegano circa 4600 dipendenti". Per questa ragione Azione chiede di sapere da Urso "se il Ministero, quale titolare del potere di monitoraggio, abbia iniziato un procedimento di contestazione dell'inadempimento della prescrizione che, in base alla normativa sul golden power, puo' portare a irrogare una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato".

