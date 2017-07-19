Bekaert Sardegna: nuovo tavolo al Mimit, si lavora a soluzione industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Nuovo tavolo di confronto al Mimit sulla vertenza Bekaert Sardegna, la societa' attiva nella produzione di corde metalliche per pneumatici, a seguito della decisione della multinazionale belga di mettere in vendita lo stabilimento di Macchiareddu che coinvolge oltre 230 lavoratori. Nel corso della riunione - cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione Sardegna e le organizzazioni sindacali - l'azienda ha confermato che sono gia' arrivate alcune manifestazioni di interesse per il sito produttivo ma l'attivita' di scouting per l'individuazione di potenziali acquirenti in grado di assicurare la continuita' industriale resta comunque in corso. Il Mimit, afferma una nota, ha ribadito la propria disponibilita' a mantenere aperto il confronto con tutte le parti coinvolte, assicurando l'impegno a mettere in campo ogni strumento utile con l'obiettivo di definire una soluzione industriale (senza alcuna esclusione pregiudiziale) capace di salvaguardare produzione e occupazione nel territorio.

