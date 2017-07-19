Bekaert: finalizzazione operazione per sito Macchiareddu entro meta' ottobre 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - La societa' Bekaert rinnova la propria disponibilita' a proseguire il dialogo costruttivo nel segno della trasparenza. Lo si legge in una nota diffusa dalla societa' dopo l'incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro del sito produttivo di Macchiareddu (Cagliari), specializzato nella produzione di cordicelle di rinforzo per pneumatici.

L'incontro, si legge, ha rappresentato un'importante occasione per delineare i prossimi passi del percorso di reindustrializzazione dello stabilimento, a seguito della firma dell'accordo preliminare con Nuova Icom, societa' sarda operante nel settore metalmeccanico e nella realizzazione di impianti industriali. L'accordo preliminare sottoscritto con Nuova Icom prevede il trasferimento del sito Bekaert di Macchiareddu nonche' il riassorbimento dei dipendenti Bekaert, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo stesso. La finalizzazione dell'operazione e' prevista entro la meta' di ottobre 2026, dopo il completamento del processo di consultazione e al verificarsi delle consuete condizioni.

L'operazione, conclude la nota, ha l'obiettivo di garantire la continuita' industriale della fabbrica sarda attraverso un processo di reindustrializzazione coerente con le caratteristiche del sito e con le esigenze di sviluppo illustrate da Nuova Icom.

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(RADIOCOR) 02-09-26 15:47:40 (0434) 5 NNNN